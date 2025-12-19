Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Hausarrest und Serienverbot

ProSieben Staffel 6 Folge 17 vom 19.12.2025
Hausarrest und Serienverbot

Hausarrest und SerienverbotJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 17: Hausarrest und Serienverbot

19 Min. Folge vom 19.12.2025 Ab 6

Nach ihrem heimlichen Ausflug mit Paige ist Missy wieder zurück zu Hause. Allerdings muss sie zur Strafe auf jegliche Annehmlichkeiten verzichten: Sie hat Hausarrest, Fernseh- und Radioverbot. Brenda versucht unterdessen, sich mit Mary zu versöhnen. Die hat allerdings wenig Interesse daran, ihrer Nebenbuhlerin den Flirt mit George zu verzeihen.

