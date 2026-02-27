Die besten Serien und Filme Großes Kino im März! Joyn-Highlights voller Alltagsdrama und Leidenschaft Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Katharina von Freyburg Herzklopfen garantiert: "Ein Hof zum Verlieben", die Oscars 2026 und "Downton Abbey". Bild: Joyn/Svenja Blobel / A.M.P.A.S.®/ IMAGO / Cinema Publishers Collection

Bühne frei für echte Emotionen: Ob Romantik auf dem Apfelhof, Skandale in der Adelsfamilie oder Glücksgefühle bei der wohl glamourösesten Award-Show des Jahres, den Oscars 2026! Stell schon mal die Taschentuch-Box bereit.

Täglicher Genuss ohne Reue: Daily Soap "Ein Hof zum Verlieben" "Ein Hof zum Verlieben" startet am 2. März. Bild: Joyn/Svenja Blobel

Man nehme eine idyllische Kulisse, eine Handvoll eigensinniger, aber liebenswürdiger Charaktere, dunkle Familiengeheimnisse und eine gute Prise Romantik. "Ganz bewusst setzen wir in unserer neuen täglichen Serie auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind: Eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst - und so viel sei verraten - auch eine neue Liebe findet", weckt SAT.1-Senderchef Marc Rasmus den Binge-Appetit aller Fans von Telenovelas, die ans Herz gehen. In "Ein Hof zum Verlieben" tauscht die Hamburger Anwältin Laura Albers Großstadtalltag gegen Landleben: Ein unerwartetes Erbe führt sie an einen Apfelhof am Bodensee - und in die verborgene Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes. Und genau hier setzt Protagonistin Diana Staehly an: Die beliebte Schauspielerin ("Stromberg", "Die Rosenheim-Cops", "Rote Rosen") inszeniert Laura nicht als Klischee-Städterin auf Landpartie, sondern als Frau am Limit: erfolgreich, aber gestresst, mit zu viel im Kopf und zu wenig Luft zum Atmen. Ist sie ihrer neuen Aufgabe gewachsen? An ihrer Seite: starke Figuren, die ihre ganz eigenen Interessen verfolgen und täglich für Überraschungen und Herausforderungen sorgen. Zum Cast gehören bekannte Gesichter wie Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer, Susan Hoecke und Nachwuchstalent Emmy Pilawa. "Ein Hof zum Verlieben" läuft ab Montag, 2. März 2026, täglich ab 18 Uhr in SAT.1 und jederzeit im Stream auf Joyn.

"Downton Abbey": Zwischen Pflicht und Verlangen Lady Cora Crawley (Elizabeth McGovern) mit ihrem Ehemann Lord Robert Crawley (Hugh Bonneville). Bild: IMAGO/ZUMA Press

Die britische Serie begleitet die aristokratische Crawley-Familie und ihr Hauspersonal auf dem fiktiven Landsitz "Downton Abbey" im England der frühen 1900er-Jahre. Privilegien und Standesregeln bilden den dramatischen Kern, die strikte Hierarchie zwischen "oben" und "unten" bestimmt Alltag und Konflikte. Im Mittelpunkt steht früh Mary Crawley (Michelle Dockery), die älteste Tochter der Familie. Schön, klug und selbstbewusst weiß sie, was von ihr erwartet wird - und testet trotzdem Grenzen aus. Ein Moment des Begehrens erweist sich als folgenreich und zeigt, wie gnadenlos eine Gesellschaft reagiert, die Ansehen über Glück stellt. Im weiteren Verlauf wirken historische Ereignisse wie der Erste Weltkrieg und soziale Reformen direkt auf das Leben im Herrenhaus: Arbeitsteilung und Rollenbilder verändern sich, alte Gewissheiten geraten ins Wanken. Ob es um die Crawleys geht, die ihren Platz in einer sich wandelnden Realität suchen, oder um das Dienstpersonal, das eigene Ambitionen und Träume entwickelt: Die Serie erzählt vom Ende einer Ordnung - und von den Gefühlen, die bleiben, wenn Regeln ihre Macht verlieren. Alle 6 Staffeln der Drama-Serie sind ab 1. März im Stream auf Joyn verfügbar.

Oscars 2026: Die 98. Verleihung der Academy Awards In diesem Jahr dürfen sich drei deutsche Produktionen Hoffnungen auf einen Goldjungen machen. Bild: picture alliance / Photoshot | -

Der Hype um historisch inspirierte Stoffe und Serien à la "Bridgerton" spiegelt sich auch in den diesjährigen Oscar-Nominierungen wider. Mit "Hamnet" und "Frankenstein" gehen gleich zwei Werke des Genres in der wichtigen Kategorie "Bester Film" ins Rennen. Der Blick zurück setzt dabei nicht auf liebliche Ballsaal-Romantik und verträumten Rüschenzauber, beide Filme zeigen bewusst eine düstere Ästhetik. Historische Bilder dienen weniger als märchenhafte Flucht, sondern wirken ernst, rau und dystopisch - ein Verweis auf eine Gegenwart, die selbst von Unsicherheit geprägt ist?

Wer puren Eskapismus will, bekommt ihn dort, wo Hollywood ihn am liebsten präsentiert: bei der Oscar-Verleihung selbst, wenn Filmschaffende, glamouröse Roben und Red-Carpet-Momente gefeiert und bei der ein oder anderen Ansprache auch mal Freudentränen verdrückt werden. Die 98. Academy Awards finden am 15. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt und werden weltweit übertragen. Gastgeber der Show ist zum zweiten Mal in Folge US-Komiker Conan O'Brien, der augenzwinkernd und wortgewandt den Abend moderiert. Die komplette Oscar-Nacht wird wie gewohnt im Free-TV und im Livestream gezeigt: Auf ProSieben beginnt die TV-Übertragung um 23:45 Uhr, Oscar-Experte Steven Gätjen berichtet auf Joyn ab 22:30 Uhr vom roten Teppich.