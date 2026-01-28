Dem Original so nah: Bee Gees by MainCourse

Es ist der Lauf der Zeit und der Pop-Historie: Irgendwann kann es eine Band nicht mehr geben. Zum Glück gibt es aber Tribute Acts, die dem Original nacheifern und ihm im Idealfall sehr nahekommen. Wie zum Beispiel die niederländische Band MainCourse im Falle der Bee Gees, die ab April endlich auch mal live in Deutschland zu sehen ist.

Die originalen Bee Gees sind bekanntlich seit geraumer Zeit Geschichte. Von den Brüdern Robin, Barry und Maurice Gibb, die seit 1958 als Bee Gees auftraten, lebt heute nur noch Barry. Robin starb 2012 und Maurice bereits 2003. Die last ever Bee Gees Show fand am 23. Februar 2002 beim Love and Hope Ball in Miami statt. Bis heute werden ihre Hits wie "Stayin‘ Alive" und "Night Fever" (beide vom Soundtrack "Saturday Night Fever“), „You Should Be Dancing", "How Deep Is Your Love" oder das wundervolle "I Started A Joke" (das ironischerweise Jahrzehnte nach Release noch einen zweiten Frühling hatte, als Faith No More es coverten) millionen- und milliardenfach gestreamt.

Da es die Original Gibb Brothers live eben nicht mehr zu sehen gibt, pilgern viele alte und neue Fans regelmäßig zu Tribute Shows, die dem Original im Idealfall recht nahekommen. Hier hat sich bei den Bee Gees Fan vor allem die Band MainCourse behauptet. Und zwar nicht, weil sie die Gibb-Brüder 1:1 nachspielen, sondern weil sie ihren Pop-Klassikern frischen Druck verpassen. MainCourse können die Gesangsharmonien – was an sich schon eine große Kunst ist – aber sie machen aus diesen Liedern auch eine wuchtige Show, die Nostalgie und Jetztzeit auf der Bühne zu versöhnen vermag. Benannt hat sich die Band dabei natürlich nach dem wegweisenden Bee-Gees-Album "Main Course" aus dem Jahr 1975. Eine Platte, die zu einer Zeit entstand, als einige Fans die Gibb-Brüder bereits ein wenig abgeschrieben hatten. "Main Course" hatte zwar nicht die Überhits, brachte die Band aber kommerziell und kreativ wieder auf Erfolgskurs.

Die holländische Band Main Course hat mit ihrer letzten Tour in der Heimat einen Rekord aufgestellt: Innerhalb eines Jahres spielte sie in 240 Theatern und verkaufte rund 500.000 Tickets. Der immense Erfolg dieser Tour war auch auf ihren Sieg in der TV-Show "The Tribute – Battle of the Bands" zurückzuführen. Ab April 2026 kommen Bee Gees by MainCourse dann endlich auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Bei 17 Konzerten beamen sie uns in die die goldene Ära von Disco und Pop zurück – und spielen dabei alle Hits von "Stayin’ Alive" bis "How Deep Is Your Love".