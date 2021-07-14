Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.07.2021: Handy-Gadgets 2021
42 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 12
Ob beim Streamen, Fotografieren oder Surfen - mit den richtigen Gadgets verwandelt sich das Smartphone in einen Alleskönner. Vorausgesetzt die Produkte halten, was sie versprechen. Und genau das prüfen die Reporter Tobi und Chrissi heute. Sie nehmen die Gadgets unter die Lupe, die sie immer schon einmal testen wollten. Und: Backen in geil.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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