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Abenteuer Leben täglich

Der Hauptstadt-Lachs

Kabel EinsFolge vom 23.11.2021
Der Hauptstadt-Lachs

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.11.2021: Der Hauptstadt-Lachs

43 Min.Folge vom 23.11.2021Ab 12

Mitten in Berlin-Neukölln auf einem Gewerbehinterhof befindet sich die Lachsräucherei von Beba Ziegler. Die Inhaberin ist davon überzeugt, dass es bei ihr den besten Räucherlachs überhaupt gibt. Ob das stimmt? "Abenteuer Leben" begleitet den Herstellungsprozess und erfährt, auf welche Kniffe und Tricks es beim Räucherlachs ankommt.

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