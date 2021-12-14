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Abenteuer Leben täglich

Achim Müller testet alles rund um Waffeln

Kabel EinsFolge vom 14.12.2021
Achim Müller testet alles rund um Waffeln

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.12.2021: Achim Müller testet alles rund um Waffeln

43 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 12

Waffeln sind voll im Trend - von süß bis herzhaft! Das ist genau das richtige für Chefkoch Achim Müller aus Berlin. Deshalb testet er heute wieder lustig-skurrile Hacks aus dem Netz und mehr oder weniger nützliche Gadgets rund um Waffeleisen und Co. Zudem verrät er dabei, wie die Waffeln seiner Kindheit geschmeckt haben. Und: Kampf um die Bäckerkrone: DM der Bäckerjugend

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