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Abenteuer Leben täglich

Döner wie noch nie

Kabel EinsFolge vom 24.11.2021
Döner wie noch nie

Döner wie noch nieJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.11.2021: Döner wie noch nie

43 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 12

Kebab with attitude, zu Deutsch: Döner mit der richtigen Einstellung! Damit werben ein paar Berliner Jungs, die den Dönerspieß einmal umdrehen und das Fleisch aus fairer Haltung beziehen sowie auf originelle Kebab-Kreationen setzen. Auf dem Herbst-Menü stehen daher: Gulasch Dürüm und Pommes mit Kürbis Topping. Völlig verrückt - und auch super lecker? Und: Der Weg des Schwarzwälder Schinkens

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