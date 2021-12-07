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Abenteuer Leben täglich

Supermärkte der Zukunft

Kabel EinsFolge vom 07.12.2021
Supermärkte der Zukunft

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.12.2021: Supermärkte der Zukunft

41 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12

Ein neuer Supermarkt in Köln lässt seine Kunden einfach in den Markt marschieren, Lebensmittel & Co einpacken und kontaktlos wieder rausspazieren. Zuvor hat der Kunde sich natürlich registriert und erhält im Anschluss auch eine digitale Rechnung. Aber kann das wirklich funktionieren? Und: Handmade Holzschlitten

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