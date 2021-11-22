Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.11.2021: Tattoo Heroes
42 Min.Folge vom 22.11.2021Ab 12
Die Tattoo Heroes sind wieder einmal gefragt: Stanislav und Alexandra tragen zwei unschöne und undefinierbare Tattoos. Miley und Irene kümmern sich drum und zaubern schöne Cover ups.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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