Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.12.2021: Die größte Schnitzelfabrik
43 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12
Das Schnitzel ist das Lieblingsessen der Deutschen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in Deutschland eine der größten Schweineschnitzelfabriken der Welt steht. "Abenteuer Leben"-Koch Dirk Hoffmann will wissen, wie das funktioniert. Bis zu 600.000 Schnitzel laufen in dem Werk in Nordrhein Westfahlen nämlich täglich vom Band. Aber ist das bei Veggietrends und Klimawandel überhaupt noch zeitgemäß? Und: Gondelrecycling: Seilbahnkabine für zuhause
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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