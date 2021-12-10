Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.12.2021: Trendfrucht Bergamotte
41 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs ist in den letzten Zipfel Italiens gereist und hat einen der wenigen Bergamotte-Öl Produzenten getroffen und dabei einige Geheimnisse über das grüne Gold erfahren. Und: HoT Käseklassiker aus der Schweiz - Fondue
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins