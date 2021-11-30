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Abenteuer Leben täglich

Möbel aus Plastikmüll

Kabel EinsFolge vom 30.11.2021
Möbel aus Plastikmüll

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.11.2021: Möbel aus Plastikmüll

42 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12

Der Kampf gegen die Plastikverschmutzung der Gewässer bringt immer wieder die eine oder andere kreative Idee hervor - so wie diese: Aus PET-Flaschen, die aus den Amsterdamer Grachten gefischt werden, entstehen stylische Büromöbel. "Abenteuer Leben" ist beim Plastikangeln dabei und zeigt zudem den Weg der ungewöhnlichen Möbel. Und: JKNK Zürcher Geschnetzeltes

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