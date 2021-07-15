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Abenteuer Leben täglich

Internethacks im Test - Next level

Kabel EinsFolge vom 15.07.2021
Internethacks im Test - Next level

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.07.2021: Internethacks im Test - Next level

43 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 12

Äpfel mit dem Bohrer schälen, Schaumparty to go oder Keks-Massaker im Glas: Was sich nach Irrenhaus anhört, sind in Wahrheit Life Hacks aus dem "Tik Tok"-Kosmos. Hier wimmelt es nur so von Tricks für den Alltag. Reporter Tobi und Chrissi machen daraus ein Battle: Welche Hacks sind nützlich und welche einfach nur für die Tonne?

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