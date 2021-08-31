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Abenteuer Leben täglich

DIY Vintage-Wohnzimmer aus Paletten

Kabel EinsFolge vom 31.08.2021
DIY Vintage-Wohnzimmer aus Paletten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.08.2021: DIY Vintage-Wohnzimmer aus Paletten

41 Min.Folge vom 31.08.2021Ab 12

Handwerker-Profi Tommos nächstes Projekt ist für ihn persönlich eine Premiere und daher eine ganz besondere Herausforderung: Er soll ein komplettes Wohnzimmer nur aus Paletten bauen. Zusammen mit Assistentin Theresa nimmt er die Challenge an.

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