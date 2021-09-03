Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld

Kabel EinsFolge vom 03.09.2021
Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld

Pimp my kitchen - neue Küche für kleines GeldJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.09.2021: Pimp my kitchen - neue Küche für kleines Geld

42 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12

Derzeit liegen Folien und Sprays, um im Alleingang die eigene Küche aufzupimpen, voll im Trend. Doch bekommt man so wirklich ein schönes Ergebnis für zuhause hin? Handwerker Kenny und Reporterin Julia zeigen, wie man mit wenig Geld einen schönen Effekt erzielt.

Alle verfügbaren Folgen