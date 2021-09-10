Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.09.2021: DIY-Bierpong-Tisch
42 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 12
Das Partyspiel Bierpong ist längst kein Geheimtipp mehr. Doch die ursprünglichen Tapeziertische mit bunten Mustern sind fast ausschließlich im Internet zu bekommen und haben ihren Preis. Deshalb haben es sich Nick und Superheimwerker Tommo zur Aufgabe gemacht, den Tisch in Eigenregie zu bauen. Gelingt und lohnt sich das Projekt am Ende auch finanziell?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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