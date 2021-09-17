Unbekannte Leckerbissen von der FleischthekeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.09.2021: Unbekannte Leckerbissen von der Fleischtheke
43 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12
Es muss nicht immer Schnitzel, Kotelett oder Hähnchenbrust sein, denn an der Fleischtheke gibt es viel mehr zu entdecken: Profikoch Andreas Hülsmann zeigt drei schnelle und einfache Gerichte mit unbekannten oder aus der Mode gekommenen Fleischteilen. Und: Duschköpfe im Test
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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