DIY Autarke Outdoorbar aus PalettenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.09.2021: DIY Autarke Outdoorbar aus Paletten
43 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12
Sascha möchte sich gerne eine Outdoorbar aus Paletten samt Barhockern bauen. Zusätzlich soll ein Solarpanel auf dem Dach der Bar umweltfreundliche Energie liefern, damit Sascha so eine Lichterkette oder eine Bluetooth-Box betreiben kann. Bei der Umsetzung des herausfordernden Projekts steht ihm DiY-Experten Kenny beiseite.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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