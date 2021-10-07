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Abenteuer Leben täglich

Kampf der Kulturen: Maultaschen - Russland vs. Deutschland

Kabel EinsFolge vom 07.10.2021
Kampf der Kulturen: Maultaschen - Russland vs. Deutschland

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.10.2021: Kampf der Kulturen: Maultaschen - Russland vs. Deutschland

43 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12

Koch Patrick ist überzeugt: An seine traditionellen Maultaschen kommt nichts ran. Doch Viktoria ist sich sicher - die einzig wahren Teigtaschen kommen aus Russland. Sie tritt im Duell gegen Patrick mit der russischen Variante "Wareniki" an. Welche Variante überzeugt am Ende die Jury? Und: Hipper Honig aus der Stadt

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