Veggie Burger - welcher ist der beste?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.10.2021: Veggie Burger - welcher ist der beste?
43 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12
Spitzenköchin Lilly Schuhmann testet für "Abenteuer Leben" Veggie Burger von der Fastfoodkette bis hin zum Restaurant. Kann die vegetarische Alternative was? Und wo gibt es den besten?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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