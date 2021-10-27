Smorgasburg - Woodstock fürs EssenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.10.2021: Smorgasburg - Woodstock fürs Essen
42 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12
Der größte Food Market Amerikas heißt Smorgasburg und befindet sich in New York. Die New York Times betitelt ihn als das "Woodstock des Essens": Wer hier Speisen anbieten darf, der hat es wirklich geschafft. Es gibt strenge Auswahlverfahren und nur die Besten kommen weiter. "Abenteuer Leben" war vor Ort und hat sich durch die neuesten Food Trends probiert.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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