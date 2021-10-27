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Abenteuer Leben täglich

Smorgasburg - Woodstock fürs Essen

Kabel EinsFolge vom 27.10.2021
Smorgasburg - Woodstock fürs Essen

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.10.2021: Smorgasburg - Woodstock fürs Essen

42 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12

Der größte Food Market Amerikas heißt Smorgasburg und befindet sich in New York. Die New York Times betitelt ihn als das "Woodstock des Essens": Wer hier Speisen anbieten darf, der hat es wirklich geschafft. Es gibt strenge Auswahlverfahren und nur die Besten kommen weiter. "Abenteuer Leben" war vor Ort und hat sich durch die neuesten Food Trends probiert.

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