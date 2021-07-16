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Abenteuer Leben täglich

DIY Pool Marke Eigenbau

Kabel EinsFolge vom 16.07.2021
DIY Pool Marke Eigenbau

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.07.2021: DIY Pool Marke Eigenbau

42 Min.Folge vom 16.07.2021Ab 12

Wie wäre es mit einem eigenen Pool im Garten? Schön groß, möglichst stylisch und nicht zu teuer. Das geht tatsächlich. "Abenteuer Leben" zeigt, wie das Vorhaben gelingt und man sich den Traum vom kühlen Nass in einfachen Schritten erfüllen kann.

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