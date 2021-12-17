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Abenteuer Leben täglich

Fußballtricks 3.0

Kabel EinsFolge vom 17.12.2021
Fußballtricks 3.0

Fußballtricks 3.0Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.12.2021: Fußballtricks 3.0

43 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 12

Im Internet finden sich jede Menge Videos von Profifußballern mit scheinbar unmöglichen Trickshots. Manche davon sind tatsächlich echt und zeigen bestes Können, bei einigen wird aber auch gemogelt. Nur welche Videos sind fake und welche echt? "Abenteuer Leben" macht zusammen mit den Freestylern Camile und Gianna den großen Fake-Check.

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