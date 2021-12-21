Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche.

Kabel EinsFolge vom 21.12.2021
Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche.

Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche.Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.12.2021: Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche.

42 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12

Es ist "aufgeDISCHt" - Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche. Fluffige Fleischküchle, schlotziges Blaukraut und cremiger Kartoffelbrei, dazu eine hausgemachte Soße der Extraklasse. Der Profi zeigt, wie ein leckeres Fleischküchle-Gericht garantiert gelingt.

Alle verfügbaren Folgen