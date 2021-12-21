Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.12.2021: Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche.
42 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12
Es ist "aufgeDISCHt" - Steffen Disch verrät die Geheimnisse der Sterneküche. Fluffige Fleischküchle, schlotziges Blaukraut und cremiger Kartoffelbrei, dazu eine hausgemachte Soße der Extraklasse. Der Profi zeigt, wie ein leckeres Fleischküchle-Gericht garantiert gelingt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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