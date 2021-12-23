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Abenteuer Leben täglich

Das Geheimnis des Earl-Grey-Tees

Kabel EinsFolge vom 23.12.2021
Das Geheimnis des Earl-Grey-Tees

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.12.2021: Das Geheimnis des Earl-Grey-Tees

42 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12

Was könnte es sein, dass der berühmte Earl Grey-Tee und Parfüms gemeinsam haben? Es ist eine ganz bestimmte Frucht, die nur in einem schmalen Küstenstreifen der Reggio-Calabria wächst: die Bergamotte. "Abenteuer Leben" hat sich auf die Spuren der wertvollen Frucht begeben.

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