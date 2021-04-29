Röstzirkus - Grillen wie die ProfisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.04.2021: Röstzirkus - Grillen wie die Profis
43 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Seraphina und Metzger Peter schmeißen den Grill an. Neben einem saftigen Schweinenackensteak gibt es ein Entrecôte. Außerdem zeigen die beiden, wie man eine leckere Bauernpastete selbst herstellen kann.
