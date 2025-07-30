Pizzaofen-Bausatz im Test: Traum vom „dolce vita“ im eigenen Garten?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.07.2025: Pizzaofen-Bausatz im Test: Traum vom „dolce vita" im eigenen Garten?
42 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Ein Hauch Italien im Garten? Der Pizzaofen-Bausatz für ca. 940 € inklusive Lieferung soll laut Anbieter leicht aufzubauen sein – sogar an einem Wochenende. Anleitung und Material versprechen ein unkompliziertes Projekt. Lothar macht den Test: Ist der Aufbau wirklich so einfach, wie versprochen? Und gelingt darin die perfekte Steinofenpizza? Ein Praxis-Check zwischen Aufbauanleitung und Pizzaduft.
