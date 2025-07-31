Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 31.07.2025
Folge vom 31.07.2025: Fahrrad-Gadgets im Check: Günstig, sicher, spaßig?

43 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Preiswerte und nützliche Fahrrad-Gadgets und -Gimmicks für gut 30 Euro! Die Mission: wir wollen mehr Sicherheit, aber auch mehr Spaß beim Radeln. Bei niedrigen Preisen fürs Zubehör sagt keiner nein, aber klar, man will ja trotzdem was für sein Geld haben. Wie viel Sicherheit und Spaß bekommt man tatsächlich fürs kleine Geld? Das testen Anna und Daniel. Preisfrage: lohnt sich die Low Budget Offensive fürs Fahrrad?

