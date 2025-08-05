Tapas auf Deutsch – Achim Müller mixt Urlaub mit HeimatkücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.08.2025: Tapas auf Deutsch – Achim Müller mixt Urlaub mit Heimatküche
Folge vom 05.08.2025
Mallorca-Urlaub bedeutet Tapas-Time! Und spanische Tapas sind auch in Deutschland der absolute Renner! Wie wäre es also, wenn wir sie mit einem deutschen Twist neu erfinden? Unser Kult-Koch Achim Müller nimmt sich die Top 3 der beliebtesten Tapas vor und gibt ihnen eine deutsche Neuinterpretation. Was zaubert Achim draus?
