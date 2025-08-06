Camping für unter 100 Euro: Kann das Billig-Equipment dem Härtetest standhalten?Jetzt kostenlos streamen
Camping-Equipment für unter 100 Euro – kann das wirklich funktionieren? Alex muss wegen seines lauten Schnarchens ins Zelt ausweichen. Seine Frau Stefanie hat ihn dafür mit dem günstigsten Camping-Set ausgestattet, das sie finden konnte. Billigzelt, Spar-Schlafsack und ein Hauch von Abenteuer – wird das gut gehen oder endet alles im Chaos? Den Härtetest seht ihr heute um 16:55 Uhr bei Abenteuer Leben täglich – nicht verpassen!
