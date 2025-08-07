Tapas mit Tücken: Wenn Urlaubsküche auf planlose Hobbyköche trifft!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.08.2025: Tapas mit Tücken: Wenn Urlaubsküche auf planlose Hobbyköche trifft!
Tapas-Time auf Mallorca! Achim serviert kulinarische Klassiker wie Albondigas, Patatas Bravas und Croquetas – frisch, lecker und mit ganz viel Urlaubsflair. Doch er bleibt nicht allein am Herd: Auch völlig planlose Hobbyköche dürfen sich an den Tapas versuchen – ganz ohne Rezept, dafür mit jeder Menge Chaos, falschen Zutaten und fragwürdigen Ideen. Ob das schmeckt? Achim bleibt tapfer und greift notfalls selbst zum Kochlöffel. Tapas mit Tücken – das wird spannend!
