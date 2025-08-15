BBQ-Weltelite in Lynchburg - Meister am GrillJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.08.2025: BBQ-Weltelite in Lynchburg - Meister am Grill
Folge vom 15.08.2025
Es ist die absolute Welt-Elite, die sich Jahr für Jahr im kleinen Städtchen Lynchburg in Tennessee USA zum zweitägigen BBQ-Showdown trifft. Teilnehmen darf nur, wer extra vom Veranstalter eingeladen wurde. Wir haben den deutschen Meister Michael Hoffmann und den Europameister Gerald Hochgatterer aus Österreich zum großen BBQ-Showdown begleitet.
