Folge vom 03.09.2025: Pulled Pork im Donut - Genial oder geschmacklos?
43 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Nach Monster-Schoko-Kugeln, Riesen-Sushi und der legendären Steak-Torte wartet das nächste Food-Monster auf Thomas Müller und Rudi Zinner: ein Donut – gefüllt mit zartem Pulled Pork! Wer denkt sich sowas aus? Und viel wichtiger: Werden unsere beiden Koch-Helden diesen herzhaft-süßen Albtraum wirklich durchziehen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins