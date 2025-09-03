Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 03.09.2025
Abenteuer Leben täglich

43 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Nach Monster-Schoko-Kugeln, Riesen-Sushi und der legendären Steak-Torte wartet das nächste Food-Monster auf Thomas Müller und Rudi Zinner: ein Donut – gefüllt mit zartem Pulled Pork! Wer denkt sich sowas aus? Und viel wichtiger: Werden unsere beiden Koch-Helden diesen herzhaft-süßen Albtraum wirklich durchziehen?

