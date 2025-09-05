Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tokio erleben - Achims urbane Entdeckungstour

Kabel EinsFolge vom 05.09.2025
Tokio erleben - Achims urbane Entdeckungstour

Tokio erleben - Achims urbane EntdeckungstourJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.09.2025: Tokio erleben - Achims urbane Entdeckungstour

43 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Groß, laut, schrill – Tokio beeindruckt selbst Profis wie Achim Müller. Der Berliner Chefkoch erkundet die Shibuya-Kreuzung, die bunte Takeshita Street und Japans höchsten Turm, den Tokyo Skytree. Am Asakusa-Tempel taucht er in alte Traditionen ein, Akihabara begeistert Technikfreaks und Gamer. Achim entdeckt Tokios urbane Highlights, schrille Selfie-Spots, kulinarische Leckereien und moderne sowie historische Facetten der Megametropole.

Alle verfügbaren Folgen