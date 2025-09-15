Pimp my Kitchen: Studentenbude wird TraumkücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.09.2025: Pimp my Kitchen: Studentenbude wird Traumküche
42 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Eine alte Studentenküche wird zur schicken Traumküche – und das mit einem Mini-Budget von nur 1000 Euro. Für DIY-Experte Tommo Andrew und Umbau- und Farbenprofi Timm Gölsdorf eine echte Herausforderung. Doch mit cleveren Einkaufstipps, kreativen Upcycling-Ideen und einem klaren Plan zaubern sie eine moderne Küche, die sowohl praktisch als auch stylisch ist. Am Ende zeigt sich: Mit Know-how, Fantasie und ein paar Tricks kann man selbst mit kleinem Budget Großes erreichen.
