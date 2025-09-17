Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Lieferdienst vs. Koch: Cordon Bleu und Kaiserschmarrn im Geschmacksduell

Kabel EinsFolge vom 17.09.2025
Folge vom 17.09.2025: Lieferdienst vs. Koch: Cordon Bleu und Kaiserschmarrn im Geschmacksduell

43 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

Koch gegen Kurier, der Showdown geht in die vierte Runde! Roman Kadletz will es wieder wissen: Kann er schneller, günstiger und vor allem leckerer kochen als der Lieferdienst? Auf der Menükarte: Ein deftiges Cordon Bleu mit Bratkartoffeln und frischem Beilagensalat. Zum Dessert gibt’s fluffigen Kaiserschmarrn. Wer gewinnt den Kampf um Gaumen und Geldbeutel? Unterhaltung mit Biss: "Abenteuer Leben täglich" bringt’s auf den Tisch!

