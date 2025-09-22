Chili con Frikadellen-Pizza - Dirks Internet-ExperimentJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.09.2025: Chili con Frikadellen-Pizza - Dirks Internet-Experiment
42 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, eine Chili con Frikadellen Pizza aus dem Internet!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins