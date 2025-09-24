Waffeleisen - Das unterschätzte MultitalentJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.09.2025: Waffeleisen - Das unterschätzte Multitalent
Folge vom 24.09.2025
Burger, Pizza oder Rösti - aus dem Waffeleisen wird’s legendär! Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler zeigen, wie vielseitig das unterschätzte Küchengerät wirklich ist. Vom Klassiker bis zur kreativen Idee - hier wird experimentiert, probiert und geschlemmt. Guten Appetit!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins