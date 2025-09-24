Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Waffeleisen - Das unterschätzte Multitalent

Kabel EinsFolge vom 24.09.2025
Waffeleisen - Das unterschätzte Multitalent

42 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Burger, Pizza oder Rösti - aus dem Waffeleisen wird’s legendär! Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler zeigen, wie vielseitig das unterschätzte Küchengerät wirklich ist. Vom Klassiker bis zur kreativen Idee - hier wird experimentiert, probiert und geschlemmt. Guten Appetit!

