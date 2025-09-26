Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Achim Müller in New York - Lebenstraum wird wahr

Kabel EinsFolge vom 26.09.2025
Achim Müller in New York - Lebenstraum wird wahr

Achim Müller in New York - Lebenstraum wird wahrJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.09.2025: Achim Müller in New York - Lebenstraum wird wahr

43 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Chefkoch Achim Müller erfüllt sich einen Lebenstraum: Zum ersten Mal besucht er New York City. Bisher kannte er die Metropole nur aus Blockbustern, doch nun erkundet er sie selbst. Von der Freiheitsstatue über die Fifth Avenue bis zum Empire State Building - Achim ist überwältigt.

Alle verfügbaren Folgen