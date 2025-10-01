Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 01.10.2025
Folge vom 01.10.2025: DIY Ikea Hacks für jedermann - Teil 2

43 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

DIY statt Designer-Möbel! Luca und Selina wollen mit einfachen Ikea-Hacks ihre Wohnung aufmöbeln, ohne teuren Umbau, aber mit viel Kreativität. Von der abgenutzten Garderobe bis zum cleveren Stauraum: Online gibt’s die Ideen, wir zeigen, ob sie wirklich taugen. Günstig, schnell und mit Wow Effekt - das große Makeover zum Nachmachen!

