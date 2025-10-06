Temu-Test: Billig-Shoppen mit Risiken - welche Tools überleben?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.10.2025: Temu-Test: Billig-Shoppen mit Risiken - welche Tools überleben?
43 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Der chinesische Online-Händler Temu wirbt mit günstigen Preisen und dem Motto „Shoppen wie ein Milliardär“. Doch wie sicher und zuverlässig sind die Produkte? Abenteuer Leben hat fünf Elektro-Werkzeuge getestet, darunter Akkuschrauber, Bohrhammer und Tigersäge. Ergebnis: Nicht alle Geräte halten, was sie versprechen. Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit stehen im Fokus – ein spannender Test für alle, die günstig shoppen wollen, aber keine bösen Überraschungen riskieren möchten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins