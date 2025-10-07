Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Unter Timos Kommando: Steffen vs. die Gourmet-Herausforderung

Kabel EinsFolge vom 07.10.2025
Abenteuer Leben täglich

42 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Handwerker und DIY-Experte Steffen Döring steht nach acht Jahren endlich wieder am Herd. Doch diesmal nur mit Anweisungen von Timo – eingreifen oder abschmecken ist verboten. In wenigen Minuten soll ein schmackhaftes Gourmet-Gericht entstehen. Steigen die Emotionen, wächst Steffen über sich hinaus oder verliert er die Kontrolle? Spannung, Humor und kulinarische Herausforderungen treffen aufeinander in diesem einzigartigen Kochduell.

