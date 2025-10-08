Für jede Jahreszeit den passenden LeberkäseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.10.2025: Für jede Jahreszeit den passenden Leberkäse
43 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Was schmeckt immer und nicht nur in Bayern? Richtig: Leberkäse. In dieser Folge besuchen wir einen Metzger, der bereits etliche abgefahrene Kreationen erfunden hat - da ist wirklich für jede Jahreszeit der passende Leberkäse dabei.
