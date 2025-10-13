Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

10 Zutaten, kein Rezept – Mario Laabs kocht sich durch Kroatien!

Kabel EinsFolge vom 13.10.2025
10 Zutaten, kein Rezept – Mario Laabs kocht sich durch Kroatien!

10 Zutaten, kein Rezept – Mario Laabs kocht sich durch Kroatien!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.10.2025: 10 Zutaten, kein Rezept – Mario Laabs kocht sich durch Kroatien!

43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Profikoch Mario Laabs stellt sich erneut der Herausforderung: 10 Zutaten, kein Rezept! Dieses Mal führt ihn die Challenge auf den Balkan, genauer gesagt nach Kroatien. Dort erwartet ihn Mila aus Hamburg, die ihm zehn Zutaten aus dem Supermarkt ihres Vaters zusammengestellt hat. Was zaubert Mario daraus – und schmeckt das Ergebnis wirklich typisch kroatisch? Ein kulinarisches Abenteuer mit Überraschungspotenzial!

Alle verfügbaren Folgen