Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.10.2025: Unter Timos Kommando: Nick vs. die Gourmet-Challenge
42 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Koch-Laie Nick steht unter Timos verbaler Anleitung vor der ultimativen Herausforderung: In wenigen Minuten soll er ein schmackhaftes Gourmet-Gericht zubereiten. Eingreifen oder abschmecken ist verboten. Kann Nick die Nerven behalten und Timos Anweisungen meistern, oder kippt die Situation ins Chaos? Spannung, Humor und kulinarische Überraschungen treffen in diesem einzigartigen Kochduell aufeinander.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins