Pizza total verrückt: Netz-Trends im Geschmackstest - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.10.2025: Pizza total verrückt: Netz-Trends im Geschmackstest - Teil 3
42 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Pizza-Kuchen, Sushi-Pizza oder Kiwi als Topping - klingt verrückt? Ist es auch! In dieser Folge testen zwei leidenschaftliche Pizza-Fans die wildesten Netz-Trends. Welche Kombinationen überraschen positiv und welche schmecken gar nicht ? Mit viel Neugier und einem Augenzwinkern geht’s ran an den Käse und ans Eingemachte. Geschmackstest inklusive Empfehlung für den nächsten Pizzaabend zuhause!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins