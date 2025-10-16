Feiern wie die Superreichen - Luxuspartys der ExtraklasseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.10.2025: Feiern wie die Superreichen - Luxuspartys der Extraklasse
42 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Ein ganzer Freizeitpark nur für einen Kindergeburtstag? Oder Diamanten in der Geschenkbox nach der Party? Willkommen in der Welt der Luxus-Events! Wenn Superstars feiern, gibt’s keine Limits - weder beim Budget noch bei der Fantasie. Yacht statt Garten, Glitzer statt Girlande: Dieser Clip zeigt, wie opulent Partys wirklich werden können. Wer einmal auf einer solchen Gästeliste steht, erlebt ein Fest der Superlative!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins