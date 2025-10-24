New Yorks kulinarisches Herz: Auf den Food-Märkten der MetropoleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.10.2025: New Yorks kulinarisches Herz: Auf den Food-Märkten der Metropole
43 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
New York gilt als kulinarische Hauptstadt der Welt - und nirgendwo zeigt sich das deutlicher als auf den großen Food-Märkten der Stadt. Ob irisch, jüdisch, italienisch, mexikanisch oder koreanisch: Die Küchen der Einwanderer prägen das Gesicht New Yorks. "Abenteuer Leben"- Chefkoch Achim Müller begibt sich auf Streetfood-Mission ...
