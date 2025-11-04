Tattoo Heroes – Alte Fehler, neue KunstwerkeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.11.2025: Tattoo Heroes – Alte Fehler, neue Kunstwerke
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Tinte, Tränen und zweite Chancen: Bei Tattoo Heroes verwandeln Tattoo-Profis alte Fehltritte in echte Kunstwerke. Ob schlecht gestochene Symbole, Ex-Namen oder vergilbte Motive – hier heißt’s: Ärmel hoch, Mut beweisen und Zähne zusammenbeißen. Die Künstler covern, lasern und designen mit Leidenschaft, während die Kund:innen emotionale Geschichten und bittere Reue teilen. Am Ende bleibt nur eins: frische Haut, neue Kunst – und der Beweis, dass man seine Vergangenheit verschönern kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins