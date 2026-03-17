Thema u. a.: Bundespolizei München - Festnahme am HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.03.2026: Thema u. a.: Bundespolizei München - Festnahme am Hauptbahnhof
62 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Am Münchner Hauptbahnhof ist immer etwas los. Für die Bundespolizei bedeutet das: volle Konzentration. Gleich zu Schichtbeginn stellen Daniel, Manuel und Leon einen Mann mit Haftbefehl und nehmen ihn fest. Doch kaum ist der Einsatz beendet, wartet schon der nächste Fall: Am Boden liegt ein betrunkener Mann. Der Deutsche Bahn Sicherheit ist der Mann bereits bekannt.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen